Коронавирус в Тамбове, новости на 5 августа: за сутки заболели 95 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 5 августа, достигло 38150 человек. Из них выздоровели 36000 человек, 703 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 95 жителя региона, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 40 мужчин и 48 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, а также 7 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 762 человека, из них диагноз «пневмония» у 722 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.