В Тамбове в день своего 102-летия скончался ветеран Великой Отечественной войны

Анатолий Сметанин

3 августа, в день своего 102-го дня рождения, ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Васильевич Сметанин.

Анатолий Васильевич родился в селе Обсечки Котельнического района Кировской области. С августа 1941 года – в действующей армии. Участник сражений на Смоленском направлении, за освобождение Румынии, Югославии, Венгрии. В боях на территории Венгрии был ранен и День Победы встретил в эвакуационном госпитале.

После госпиталя служил в Ульяновске, Саратове, Курске, Тамбове, Уссурийске и на Чукотке.

В 1966 году в звании подполковника Анатолий Васильевич вышел в отставку. Трудовая деятельность после военной службы (с 1966 – 2010 годы) связана с преподаванием в Тамбовском государственном техническом университете.

Наряду с работой ветеран Великой Отечественной войны уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, активно принимал участие в городских мероприятиях.

Анатолий Васильевич Сметанин награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг..

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