Двое тамбовчан попались на магазинных кражах

Двое жителей Тамбовской области попались на кражах, которые они совершили в магазинах. Первое преступление произошло 23 июля в Мичуринске в магазине одежды на улице Советской. Неизвестный снял с вешалок вещи и убежал с ними. В помещении торговой точки работали камеры видеонаблюдения, по которым полицейские вычислили 18-летнего похитителя одежды.

Второе преступление произошло 28 июля в торговом центре на улице Советской Тамбова. В помещении одного из вещевых магазинов центра 38-летняя женщина, администратор, оставила без присмотра свой сотовый телефон марки «Хонор». Мобильный похитили. По изъятой записи с видеонаблюдения злоумышленника удалось вычислить. Полицейские задержали 29-летнего жителя Запрудного проезда Тамбова. Телефон мужчина вернул.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.