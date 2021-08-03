Сотрудник аграрного техникума в Тамбовской области пойдет под суд за взятку

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего сотрудника аграрного техникума. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, мужчина получил от местного жителя 15 тысяч рублей за оказание содействия в получении свидетельства о прохождении обучения по программе «Тракторист» без фактического участия в учебном процессе и сдачи экзамена на право управления самоходными машинами. Преступление выявлено при участии сотрудников МОМВД «Мичуринский».

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.