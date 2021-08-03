Тамбовчанин пойдет под суд за преступление 24-летней давности

Тамбовчанин пойдет под суд за убийство, совершенное еще в 1997 году. 24 года назад, в апреле, пьяный мужчина пришел ночью к кафе «Чайка», чтобы еще выпить. Охранник заведение не пустил его, объяснив, что кафе закрыто. Тогда мужчина набросился на него и сильно избил. От полученных травм охранник скончался. Нападавший через год попал под следствие за другое преступление и на 4 года отправился в колонию, с убийством в кафе его тогда не связали.

- Установить причастность тамбовчанина к преступлению удалось лишь в текущем году посредством производства судебных экспертиз, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – Сейчас расследование уголовного дела завершено, собранные доказательства признаны прокурором достаточными для направления уголовного дела в суд. Санкцией части 4 ст. 111 УК РФ мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.