В авариях на Тамбовщине в этом году пострадали 66 детей и двое погибли

В Тамбовской области за 7 месяцев текущего года в 60 происшествиях с участием детей в возрасте до 16 лет два ребёнка погибли и 66 получили ранения. Увеличение количества

таких ДТП наблюдается в 9 муниципальных образованиях области, в том числе в областном центре и в городе Мичуринске.

Больше половины ДТП, в которых погибли и получили ранения несовершеннолетние, произошли с участием детей в возрасте от 7 до 14 лет. Дошкольники получили травмы в каждом третьем таком происшествии. Ведущее место в структуре детского дорожно-транспортного травматизма занимают инциденты с участием юных пассажиров, при этом в 35 ДТП было травмировано 40 детей. В 9 происшествиях водители нарушили правила перевозки детей.

- С середины августа и в первую декаду нового учебного года в регионе пройдёт традиционная профилактическая акция «Внимание-дети!», в рамках которой будет реализован широкий спектр информационных и практических мероприятий с привлечением всех возможных субъектов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.