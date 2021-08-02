54 тысячи тамбовчан стоят в очереди на вакцинацию

На 1 августа в нашем регионе первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли свыше 246 тысяч человек, или более 49 процентов от подлежащих вакцинации людей. Тамбовская область занимает первое место в России по проценту использования вакцин против коронавируса.

Между тем, в листе ожидания находятся свыше 54 тысяч человек. За последнюю неделю он сократился на 2,3 тысячи человек благодаря новым поставкам вакцины в наш регион. Так, 30 июля поступило 10,2 тысячи комплектов доз ГамКовидВак» (Спутник V), а 31 июля поступило еще 7,8 тысячи доз вакцины «Спутник лайт». В ближайшее время ожидается поставка еще 18 тысяч доз вакцины ГамКовидВак» (Спутник V).

- Поскольку наш регион использует вакцины максимально быстро, то Минздрав России увеличивает и объем их поставок, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.