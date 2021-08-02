В Тамбове скончалась депутат гордумы Евгения Стивкина

Евгения Стивкина

В Тамбовской городской Думе сообщили о безвременной кончине депутата, заместителя председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Евгении Стивкиной. Ее не стало накануне, 1 августа. Евгении Геннадьевне было 44 года. Причина смерти не уточняется.

Родилась Евгения Стивкина 2 июня 1977 года в п. Белоусовка Глубоковского района Восточно - Казахстанской области. После школы поступила на дневное отделение в Томский Государственный университет на факультет филологии и факультет иностранных языков. В 1997 году переведена в ТГУ им. Г.Р. Державина на факультет филологии, который окончила в 2002 году. Евгения Стивкина работала воспитателем в детском саду, учителем русского языка и литературы в СОШ № 9 города Тамбова. До последнего времени являлась директором по персоналу ООО «Технопарк».

В сентябре 2020 года была избрана депутатом Тамбовской городской Думы седьмого созыва по одномандатному округу № 9. Являлась членом Всероссийской политической партии «Родина» и внефракционной группы «Наш город».

- Коллеги будут помнить ее, как очень светлого, доброго и отзывчивого человека, - говорят в Тамбовской городской Думе.