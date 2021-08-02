Тамбовчанка перечислила аферистам почти полмиллиона рублей

В минувшие выходные в полицию обратилась 41-летняя жительница города Моршанска. Сотрудникам полиции женщина пояснила, что 30 июля ей стали поступать звонки с различных номеров телефона. Неизвестные представлялись сотрудниками безопасности банка и сообщали женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит. После настойчивых звонков с различных номеров, мошенники убедили женщину перевести все свои сбережения на безопасные счета. Таким образом, она лишилась 445 000 рублей. Деньги она перевела на неизвестные номера через банкоматы города Моршанска. Спустя время, женщина поняла, что ее деньги исчезли и обратилась за помощью в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Сотрудники полиции устанавливают принадлежность телефонных номеров, с которых поступали звонки. Ведутся поиски аферистов.