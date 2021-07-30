Сотрудница тамбовского кафе похитила из кассы заведения почти 17 тысяч рублей

В ОМВД по Тамбовскому району поступило сообщение о краже. Оказалось, что в одном из придорожных кафе на автодороге Р-22 пропали деньги. Полицейские опросили владельца кафе и его работников, как оказалось, 26 июля из кассы пропали 16 950 рублей. Во время розыскных мероприятий установили, что одна из работниц кафе выехала за город и не выходит на связь.

Сотрудники уголовного розыска нашли 41-летнюю женщину, проживающую на Моршанском шоссе Тамбова. Ее доставили в полицию доставили и опросили. В краже тамбовчанка призналась. Она рассказала, что выбрала момент, когда рядом не было свидетелей, и украла деньги. Потом женщина попросила знакомого довезти ее до Москвы, там истратила похищенные деньги, после чего вернулась домой. Теперь ей придется возместить ущерб кафе.

- По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.