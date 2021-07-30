Тамбовского заключенного оштрафовали за татуировку с изображением восьмиконечной звезды

Осужденного, отбывающего наказание в тамбовской колонии №5, привлекли к ответственности за татуировку. На груди у 40-летнего мужчины, который по приговору Жуковского городского суда Московской области должен отсидеть 9 лет за убийство, на выбита восьмиконечная звезда. Это изображение, с точки зрения закона, является экстремистской символикой. Обладатель наколки пояснил, что такое изображение он нанес на тело потому, что увлекается и придерживается криминальной идеологии. Ни своих убеждений, ни татуировку мужчина не скрывает и наглядно их демонстрирует.

Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях счел наколку нарушением по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») и возбудил дело.

- По результатам его рассмотрения Моршанский районный суд привлек осужденного к административной ответственности в виде штрафа, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Наказание по ч. 1 ст. 20.3 составляет от 1 до 2 тысяч рублей, правда, предусмотрена еще и конфискация предмета административного правонарушения, чего в этом случае сделать нельзя.