В Тамбовской области 16-летний мотоциклист выехал на встречку и столкнулся с легковушкой

В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажир Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 29 июля в 17 часов на улице Большой Советской около дома №15 рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. 16-летний подросток за рулем мотоцикла «TSR-200» совершая обгон выехал на полосу встречного движения где столкнулся с автомобилем «Lada Granta», под управлением 35-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 16-летний пассажир мотоцикла, их доставили в ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.