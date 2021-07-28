В Тамбове разыскивают 41-летнего мужчину

Сергей Брагин Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбове устанавливают обстоятельства исчезновения 41-летнего Сергея Брагина. Мужчина ушел из дома, расположенного возле улицы Сенько еще утром 14 июня и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые, размер обуви 42, имеет шрам на предплечье правой руки около 10 см., татуировка на среднем пальце руки в виде буквы «С».

Мужчина был одет в куртку темно-синего цвета, оранжевую майку, черные брюки, ботинки мужские черного цвета.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Сергея Брагина или обстоятельствах его исчезновения, просят обратиться по телефону дежурного по следственному управлению 8-915-670-86-14, - обращаются к жителям в СУ СКР по Тамбовской области.