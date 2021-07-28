Тамбовский театр снова открывает летнюю площадку

В Тамбове с 14 августа вновь начнет работать «Театральный двор». Это летняя площадка областного драматического театра. Смотреть спектакли под открытым небом зрители смогут до конца августа.

Летняя театральная площадка появилась в Тамбове в прошлом году. Во время действия ограничительных мероприятий театр, таким образом, смог продолжить работу и радовать своих зрителей. Показы спектаклей на свежем воздухе сразу полюбились тамбовчанам. Спектакли с большим успехом здесь проходят уже второй сезон.

В день открытия зрители смогут посмотреть постановку «Московская гетера» (16+). Площадка будет работать до конца лета. Спектакли проходят с соблюдением всех санитарных норм. Рассадка в зале под открытым небом организована с учетом соблюдения социальной дистанции.

- 17 сентября состоится открытие 235 театрального сезона премьерой спектакля «Без вины виноватые» по пьесе А.Н. Островского в постановке режиссера Валентина Варецкого, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.