В аварии у ТЦ «Гранд» в Тамбове пострадали три человека

В больнице оказались две женщины и мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Стали известны подробности аварии, которая произошла 27 июля в 17 часов 50 минут на улице Карла Маркса около торгового дома «Грант». По данным регионального УГИБДД 26-летний водитель автомобиля «Lada Granta» столкнулся с «Kia Sportage», под управлением 45-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель травмы получили водитель и 24-летняя пассажирка «Lada Granta», а также 41-летняя женщина, находившаяся в «Kia Sportage», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области - Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.