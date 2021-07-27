Тамбовских детей-сирот обеспечат квартирами

На приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году выделено более 330 миллионов рублей, из которых около 66 миллионов рублей — средства федерального бюджета. На данный момент приобретены 64 квартиры. Остальные будут закуплены до конца текущего года.

Как отметил исполняющий обязанности начальника регионального управления градостроительства и архитектуры Александр Борзых, в этом году программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет выполнена в полном объеме. Возможно, даже цифры будут чуть выше норматива.

Больше всего квартир приобретено в городах Рассказово (18 квартир), Уварово (13 квартир), Моршанск (11 квартир), Жердевка (6 квартир), Мичуринск (5 квартир). Стоимость квадратного метра везде разная. Она зависит от рыночной цены жилья в конкретном населенном пункте.

- Сейчас объявлены аукционы на приобретение 118 квартир по договорам долевого участия в Мичуринском районе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В течение ближайших нескольких месяцев будут объявлены аукционы на покупку восьми квартир на первичном рынке в Тамбове и пятнадцати квартир в поселке Строитель Тамбовского района. Кроме того, проведут тринадцать аукционов на приобретение квартир на вторичном рынке пригорода областного центра.

По словам первого заместителя начальника управления социальной защиты и семейной политики области Дмитрия Самородина, для решения жилищного вопроса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мае был утвержден порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки — социальной выплаты на приобретение жилого помещения или жилищного сертификата. На текущий год запланирована выдача 20 сертификатов на сумму 30 миллионов рублей. Номинал одного сертификата — 1,5 миллиона рублей. При этом стоимость первичного жилья в Тамбовской области составляет 45 тысяч рублей за квадратный метр.