В Тамбове спустя 24 года установили личность убийцы сторожа в кафе

Тамбовские эксперты-криминалисты нашли виновного в убийстве сторожа в кафе, которое произошло в 1997 году. Тогда с места преступления были изъяты следы папиллярных узоров четырех человек, однако их причастность не подтвердилась.

- При пополнении массива автоматизированной идентификационной системы картами лиц, прошедших государственную дактилоскопическую регистрацию, эксперты подтвердили причастность тамбовчанина к убийству, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Мужчине предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления.

В 2006 году в экспертно-криминалистическом центре УМВД по региону открыли биологическую лабораторию, с помощью которой стало возможным проводить ДНК-исследования, морфологические исследования волос, исследования клеточных структур, определять групповую принадлежность крови и выделений человека.

С тех пор полицейскими был реализован комплекс мероприятий по ведению экспертно-криминалистического учета ДНК биологических следов по нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям. В настоящее время это одна из самых востребованных экспертиз.

Имеющиеся в базе данных ДНК образцы способствовали раскрытию ряда тяжких преступлений, имеющих общественный резонанс, установлена причастность 58 лиц, причастных к совершению преступлений.