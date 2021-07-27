Благодаря тамбовским полицейским, жители Кирова и Тольятти купившие у афериста краденые машины, вернули свои деньги

Житель Воронежа продал краденые автомобили Фото: УМВД России по Тамбовской области

В июне прошлого года в полиции Мордовского района возбудили два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В преступлении заподозрили 46-летнего ранее судимого жителя города Воронежа. По версии следствия, он купил у незнакомых людей два джипа - «Киа Соренто» и «Тойота Ленд Крузер» по низким ценам. Мужчина планировал их продать. Он разместил объявление в интернете с достаточно привлекательной стоимостью иномарок.

С покупателями он встречался на территории Мордовского и Токаревского районов. Продавец демонстрировал машины, предъявил документы и получил за практически новенький «Киа Соренто» от жителя Тольятти 1,7 миллиона, а за «Тойоту Ленд Крузер» - 2,5 миллиона рублей от жителя Кирова.

Проблемы у покупателей возникли при регистрации приобретенных автомобилей в ГИБДД. Данные номеров в документах не соответствовали номерам на кузовах и двигателях. Более тщательные проверки показали, что один из джипов был угнан и находился в розыске за границей, другой – за одним из российских регионов.

К розыску продавца угнанных автомобилей подключились сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области. Были организованы командировки в ряд городов страны – Москва, Санкт-Петербург, Киров, Тольятти, Воронеж. В Воронеже проживал подозреваемый, который в тот момент скрывался от сотрудников мордовской полиции. Его местонахождение установили, в ходе опроса мужчина признался в мошенничестве и еще во время следствия компенсировал покупателям иномарок ущерб, вернув им в общей сложности 4,2 миллиона рублей.

Машины изъяты и будут переданы законным владельцам. Расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в суд Мордовского района.

- Один из пострадавших – житель города Кирова Константин Косицин – поблагодарил полицейских Мордовского района и написал письмо на имя Министра внутренних дел РФ с просьбой о поощрении сотрудников уголовного розыска и следствия МОМВД России «Мордовский» за оперативное раскрытие преступления и возврат похищенных сбережений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.