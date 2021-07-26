Скончался заведующий родовым отделением тамбовского Перинатального центра

Сергей Сергеевич Сурин

В областном центре скоропостижно из-за проблем в работе сердечно-сосудистой системы скончался заведующий родовым отделением Перинатального центра Тамбовской областной детской клинической больницы Сергей Сурин.

Сергей Сергеевич окончил Куйбышевский медицинский институт в 1983 году. Трудился в стенах областной клинической больницы им. Бабенко, Городской клинической больницы №3 им. И.С. Долгушина г. Тамбова, Перинатальном центре Тамбовской областной детской клинической больницы.

Как отмечают коллеги Сергея Сурина, невероятное количество новорожденных появились на свет и сделали свой первый вдох именно в его руках.

- Профессионализм Сергея Сурина был неоднократно отмечен не только администрацией региона, но самое главное - самими пациентами. А подтверждением тому служит самая важная премия для врача - премия «Призвание», в категории «Лучший врач стационара-2020». Это признание заслуг и благодарность от имени пациентов, которые и формируют столь значимый рейтинг, - сообщают в Тамбовской областной клинической больнице.

Сергей Сергеевич отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Коллектив учреждения выражает соболезнования родным и близким врача.