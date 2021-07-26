В Тамбове 27 июля откроется выставка, посвященная Михаилу Лермонтову

Свои работы представит липецкая художница Татьяна Бербаш Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В историко-культурном комплексе «Усадьба Асеевых» 27 июля в 14:00 пройдет открытие выставки липецкого художника-графика Татьяны Бербаш «Он был готов любить весь мир...». Экспозиция будет приурочена к 180-летию со дня гибели великого русского поэта Михаила Лермонтова. Вход свободный.

- В четырех выставочных экспозициях музея вниманию посетителей будет представлено 70 уникальных авторских работ. Гости смогут увидеть произведения, созданные автором в 2010-2018 годах, работы посвящены Тарханам, Кропотово, Шипово, Трубетчино, Пятигорску - поэтическим местам, тесно связанным с жизнью писателя, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Также тамбовчане увидят работы липецкой художницы 2013-2021 годов, посвященных поэмам «Демон» и «Тамбовская казначейша», драме «Маскарад», сказке «Ашик-Кериб», лирическому стихотворению «Валерик».

Татьяна Бербаш - уроженка Липецка, выпускница государственного педагогического университета в Ростове-на-Дону, член Союза художников России, участница Всесоюзных, Всероссийских, зональных, региональных выставок, преподаватель института культуры и искусства ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.