У тамбовчанина со стоянки угнали «Газель»

В Тамбове полицейские раскрыли угон «Газели» с улицы Урожайной. 46-летний мужчина оставил на автостоянке свой автомобиль, однако забыл закрыть двери. Этим решил воспользоваться злоумышленник. Он проник в салон и поехал кататься.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и изъяли записи с ближайших камер видеонаблюдения. В ходе розыска они задержали 41-летнего жителя села Донское. «Газель» была изъята и возвращена владельцу.

- Злоумышленника доставили в отдел полиции, мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».