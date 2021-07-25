В Тамбовской области родителей научат выстраивать отношения с подростками

11 тамбовских НКО выиграли больше 15,5 миллиона рублей во втором конкурсе Фонда президентских грантов. Среди победителей оказался Центр социальных проектов. Организация займется решением проблем замещающих семей, которые воспитывают подростков. На эти цели выделено почти два миллиона рублей.

В проекте примут участие 30 замещающих семей. Они займутся ребятами, оставшимися без попечения родителей.

- Взаимоотношения родителей и подростков всегда остаются острыми. Именно в этот период мамы и папы затрудняются в поиске конструктивных путей взаимодействия с ребенком. Проект «Большие маленькие дети» поможет решить проблемы замещающих семей, - рассказали в организации.

Работа с семьями будет проходить в формате совместных творческих занятий и регулярного посещения поддерживающей группы. Родителей научат конструктивно выстраивать отношения с подростками (уважать, поддерживать, принимать), познакомят с адекватными способами реагирования на конфликты.