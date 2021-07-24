Клещи заразили четырех тамбовчан боррелиозом и анаплазмозом

С начала теплого сезона, когда активизировались клещи, в учреждения здравоохранения области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1799 человек. Это на 24,7% меньше аналогичного периода прошлого года (в 2020г. за медицинской помощью обратилось 2390 человек). Среди пострадавших - 498 детей и подростков.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 2 пострадавших заразились клещевым боррелиозом и еще двое - гранулоцитарного анаплазмоза человека. Болезни обнаружили у взрослых людей.

В 11,3% случаев присасывание клещей произошло на природе, в 88,7% – на территории населенных пунктов, в т.ч. на территориях домовладений и приусадебных участков – 74,2%, садоводческих товариществ – 4,6%, парков – 2,3% и кладбищ – 1,3%.

- В текущем году доставлено и исследовано 1774 экз. клещей, из них 1708 экз. снято с людей и 66 добыто из природных биотопов. В 375 случаях (21%) получен положительный результат, в том числе в 295 случаях на клещевой боррелиоз (удельный вес зараженных клещей составил 16,6%) и в 79 случаях – на гранулоцитарный анаплазмоз человека (удельный вес зараженных клещей составил 4,5%), - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита, не обнаружено.