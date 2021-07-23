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Общество23 июля 2021 13:00

Тамбовчане, дом которых пострадал от взрыва газа, 6 лет добивались ремонта бетонной плиты

Работы провели только в этом году
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители улицы Клубной, 13Б, дом которых в 2015 году пострадал от взрыва газа, только сейчас добились ремонта межэтажной плиты перекрытия. С 2018 года люди обращались к уполномоченному по правам человека в Тамбовской области за помощью. Выполнить дорогостоящий ремонт сами люди не могли. Лишь в марте этого года в мэрии Тамбова приняли решение о проведении необходимых работ.

- В апреле 2021 года был заключен подрядный договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в указанном доме, сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. - По информации администрации в настоящее время условия договора подрядчиком выполнены в полном объеме.