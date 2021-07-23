В Тамбовской области накажут виновных в пожаре на ржаксинских полях

Прокуратура Ржаксинского района провела проверку по факту возгорания полей, расположенных у дороги «Ржакса-Каменка» и возле п. Пахарь. Установлено, что они арендуются предприятием АО «Имени Кирова» и используются в сельскохозяйственных целях.

13 июля этого года на полях загорелась сухая растительность. При этом собственник земельного участка не сообщил об этом в ГУ МЧС России по Тамбовской области, тем самым не были приняты своевременные меры по тушению пожара в период высокого пожароопасного сезона.

- Продукты горения более 24 часов распространялись на ближайшие населенные пункты, что нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду, а также это могло повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Прокурор район внес представление в адрес директора АО «Имени Кирова» об устранении причин и условий, способствовавших нарушению закона, и привлечению к ответственности виновных лиц.