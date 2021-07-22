Житель Тамбовщины до смерти забил из-за денег своего приятеля

Около одного из домов в селе Сабуро-Покровское Никифоровского района 20 июля нашли тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении преступления подозревается 62-летний односельчанин погибшего.

По версии следствия, вечером 20 июля этого года между мужчинами произошел конфликт из-за денег, переросший в драку. В ходе конфликта подозреваемый схватил деревянный черенок и ударил им приятеля несколько раз по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.