Тамбовчанина будут судить за кражу инструментов и повторную езду в пьяном виде

На Тамбовщине перед судом предстанет 31-летний житель Первомайского района. Мужчина обвиняется в совершении кражи инструментов и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ночью, 4 февраля этого года, мужчина похитил из незапертого сарая жителя поселка Заводской электроинструменты более чем на 60 тысяч рублей: трехтонный гидравлический домкрат, две углошлифовальные аккумуляторные машины, ударный аккумуляторный гайковерт, шуруповерт, несколько аккумуляторных батарей, зарядные устройства, электрическую дрель, два пластиковых ящика с шестигранниками и сверлами, а также рыболовными принадлежностями.

В ходе розыска полицейские установили личность вора. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража». Одну из похищенных аккумуляторных батарей стражи порядка нашли в машине подозреваемого. Остальные украденные инструменты мужчина успел продать неизвестным в Воронеже, а деньги потратить на личные нужды.

Однако это не единственное преступление, совершенное жителем Первомайского района. 14 июня текущего года он повторно попался пьяным за рулем своего автомобиля «ВАЗ-2110» в поселке Хоботово.

Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. По окончании проведения освидетельствования на месте установлено, что водитель «десятки» находился в состоянии алкогольного опьянения – результат прибора 0,478 мг/л.

Ранее злоумышленник отбывал 10-суточный административный арест за аналогичное правонарушение. В этот раз по собранным материалам было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- В июле текущего года расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд Первомайского района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.