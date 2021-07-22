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Происшествия22 июля 2021 16:31

На территории завода в Тамбовской области уничтожили тонну дикорастущей конопли

Очаг произрастания наркосодержащего растения был выявлен в Никифоровском районе
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области наркополицейские продолжают уничтожать наркотикосодержащие растения в рамках операции «МАК-2021». По итогам первого этапа ими возбуждены 111 уголовных дел, а также вынесено 109 предписаний на уничтожение мака, конопли и т.д.

- В регионе выявлено 200 очагов произрастания мака и конопли, общий вес уничтоженных растений составил свыше 25-ти тонн, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

На территории Никифоровского района 22 июля был уничтожен очередной очаг дикорастущей конопли. Мероприятие проходило на территории, принадлежащей местному заводу. Полицейские выдали предписание руководству предприятия на уничтожение растений.

Конопля весом около 1 тонны была скошена. Ее уничтожение происходило при помощи рекультивации сельхозтехникой. Затем работникам завода предстоит засыпать растения гербицидами.