В Тамбовской области передают в суд дело о смертельном ДТП со сбитым подростком

Водитель был пьян и скрылся с места ДТП Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В региональном СКР за два месяца расследовали уголовное дело по факту аварии, которая произошла в посёлке Мучкапский 11 мая этого года. Напомним, вечером (около 20 часов 25 минут) 29-летний местный житель за рулём «десятки» на улице Красная Москва наехал на двигавшийся в попутном направлении кроссовый мотоцикл «РВМ» без номеров, им управлял 14-летний подросток. Выяснилось, что водитель легковушки превысил скорость, был за рулем пьяным и после совершения ДТП сразу уехал, не оказав мальчику помощи. Медиков на место аварии вызвали очевидцы происшествия. На скорой пострадавшего подростка отвезли в больницу, госпитализировали, но в реанимационном отделении лечебного учреждения он вскоре скончался.

Скрывшегося водителя вскоре нашли и задержали. Нарушителем оказался 29-летний житель Мучкапского района. Как выяснилось во время дальнейшего разбирательства, незадолго до смертельной аварии на него составили административный материал по ст. 12.26 – это невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По закону отказ пройти обследование приравнивается к пребыванию за рулем пьяным и наказания за эти нарушения аналогичные – штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Решение по «административке» к моменту пьяного ДТП со смертельным исходом ещё не вступило в законную силу.

После задержания водителя отправили в СИЗО на весь период следствия. Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, сейчас оно подошло к концу. Водителя обвиняют в преступлении по ч. ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места совершения». Мужчине грозит колония на срок от 5 до 12 лет.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.