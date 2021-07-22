В Тамбове волонтеры «Лизы Алерт» нашли живым пропавшего 85-летнего пенсионера

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тамбовской области

Волонтеры тамбовского поискового отряда поделились историей спасения 85-летнего пенсионера. Заявка о пропаже Михаила Лукина поступила 19 июля в 22:20. Мужчина утром вышел из своего дома на прогулку, но так туда и не вернулся.

Добровольцы отправились на поиски дедушки уже в 23:00, однако им помешали дождь и грозы. В час ночи розыск продолжился. Волонтеры осмотрели карьеры, куда пенсионер ходил на рыбалку, кладбище, железнодорожные и автовокзалы, но результатов не было.

По записям с камер видеонаблюдение стало ясно, что пожилой мужчина шел в сторону улицы Магистральная. Волонтеры также «прочесали» и этот район. 20 июля им поступило сообщение, что похожего пенсионера видели в одном из городских магазинов, однако информация не подтвердилась. Похожего дедушку видели на Полынковском кладбище, но и это был не он.

21 июля утром волонтеры обнаружили на пересечении улиц К. Маркса и Октябрьской вещи, принадлежавшие Михаилу Лукину. Позже в этом районе нашли и самого пенсионера.

Как сообщает «Лиза Алерт», тамбовчанину вызвали скорую помощь. Осмотрев пенсионера, медики пришли к выводу, что госпитализация ему не требуется.