В Тамбовском районе строят современный дом культуры

Строительство ДК в Донском Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В селе Донское Тамбовского района идет строительство современного дома культуры. Населенный пункт довольно большой, однако собственного ДК у местных жителей не было. Центр для досуга и творчества возведут в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели выделено 28,2 миллиона рублей.

- Новый клуб появится недалеко от местной школы. Площадь одноэтажного здания составит 587 квадратных метров. В клубе оборудуют зрительный зал на 300 мест с эстрадой, а также административное помещение, гардероб и библиотеку, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Отметим, что это уже второй ДК на Тамбовщине, который построили по нацпроекту «Культура». Первый возвели в Гавриловском районе.