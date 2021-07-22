Тамбовчанке грозит 5 лет колонии за кражу женской сумочки в кафе

В Тамбове 20 июня около 12 часов в кафе «Карина» на улице Набережной города Тамбова произошла кража женской сумочки, где находились деньги и смартфон. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемую.

Под подозрение оперативников попала женщина в темном платье, которая в тот момент находилась в кафе и могла украсть сумку. В ходе розыска стражи порядка задержали 44-летнюю местную жительницу. В краже она созналась.

- В тот день женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной кражи. Он заметила оставленную без присмотра сумочку и решила ее присвоить. Похищенные деньги тамбовчанка потратила на личные нужды, а сумочку и смартфон выбросила, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража». Тамбовчанке грозит до 5 лет колонии.