Тамбовчанка рассчиталась с крупным долгом после ареста двух иномарок

Пристав обнаружил зарегистрированные на должницу иномарки

В Советском районном отделении судебных приставов УФССП России по Тамбовской области возбудили исполнительное производство в отношении жительницы города, которая задолжала своей знакомой 1 миллион 440 тысяч рублей. Деньги она заняла на время, но отдавать их не спешила.

Судебный пристав выяснил, что в собственности у должницы есть два авто 2017 года выпуска - Toyota Corolla и Toyota Camry. На машины наложили арест.

- Осознав, что может лишиться двух автомобилей, должница в кратчайший срок оплатила всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Фото УФССП по Тамбовской области