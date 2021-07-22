Тамбовчанин за рулем «десятки» опрокинулся в кювет

Пассажира "ВАЗ" доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором получил травмы молодой мужчина, произошло 21 июля в 0 часов 30 минут на 10 км авто дороги «Тамбов-Пенза-Столовое-Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей через село Столовое. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась.

- В результате аварии пострадал 21-летний пассажир легкового авто, мужчину с травмами доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.