Тамбовчанин с ножом напал на приятеля, с которым вместе отдыхал

В полицию Тамбовского района обратились жители села Донское, которые стали свидетелями конфликта, произошедшем в одном из домов. Поссорились 27-летний мужчина и его 43-летний приятель. Вместе они распивали спиртное. Во время конфликта младший из мужчин схватил со стола кухонный нож и дважды ударил им в грудь своего знакомого. Скорую помощь для пострадавшего вызвали соседи. Мужчину отвезли в больницу и прооперировали.

Сотрудники полиции Тамбовского района опросили соседей и других свидетелей, установили личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления, нашли и направили на экспертизу орудие преступления.

- По данному факту в ОМВД России по Тамбовскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу. Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.