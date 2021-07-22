В Тамбовской области готовят места для отловленных бродячих собак

В Тамбовской области обещают в ближайшее время решить проблему с бездомными животными. В апреле этого года приняли областной закон о наделении администраций муниципальных районов и городских округов полномочиями по организации мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных. На эти цели предусмотрены бюджетные средства.

На сегодня 15 муниципалитетов заключили государственные контракты на оказание услуг по отлову бездомных собак. В Тамбове планируется строительство муниципального приюта.

- В ближайшее время ожидается расширение приютов для животных, которые уже есть на территории региона, - заверил исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Сергей Юхачев. - Например, Бондарский приют откроет дополнительное подразделение в селе Новая Ляда Тамбовского района. К увеличению объемов работы готовы и в Мучкапском приюте.