Коронавирус в Тамбове, новости на 22 июля: за сутки заболели 99 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 22 июля, достигло 36825 человек. Из них выздоровели 34925 человек, 665 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 99 жителей региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 35 мужчин и 60 женщин в возрасте от 19 до 93 лет, а также 4 ребенка от 2 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 809 человек, из них диагноз «пневмония» у 761 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.