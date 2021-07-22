ЕР: Новая аграрная политика должна обеспечить достойную жизнь для сельского населения

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Участники обсуждали механизмы поддержки аграрного сектора, которые могут быть добавлены в народную программу партии.

«Совместно с экспертным сообществом нам следует выработать предложения в народную программу, которые позволили бы реализовать новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, которая обеспечит достойную жизнь для людей, возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в селах», — отметил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, пишет Nashgorod.ru.

Как сказал координатор партпроекта «Единой России» «Российское село» Владимир Плотников, к настоящему времени уже отлажена работа крупнейших сельхозпроизводителей, и поэтому следует обратить внимание на небольшие хозяйства и фермеров. В том числе он заявил, что льготное кредитование следует сделать максимально доступным для данного сегмента аграриев – необходимо уменьшить число требуемых банком документов и залог. Кроме этого, нужно изменить систему выдачи грантов - увеличить их число и распределять в зависимости от направления работы фермеров. В настоящее время из 10 фермеров получатели гранта - 1-2 человека.

При этом глава Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина выступила с инициативой о включении в народную программу ЕР реализации нацпроекта «Развитие села». Она считает, что малые фермерские хозяйства способны быть конкурентами большим предприятиям, если решить проблемы со сбытом их продукции.

Также эксперты считают, что к работе на предприятиях сельхозотрасли нужно привлекать молодых людей. Однако уровень зарплат в деревнях ниже средних региональных более чем на 20% - в стратегии развития села до 2030 года соотношение должно достичь 80%. Председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова считает нужным включить в народную программу пункт, которым бы это соотношение фиксировалось на уровне 90%.

Еще эксперты предложили идею создания одного онлайн-окна для упрощенной подачи фермерами заявлений на получение субсидий. Огромное значение отводится и эффективному использованию земли – нужно проводить работу против опустынивания сельских земель.

Как передает портал ER.ru, названные идеи войдут в народную программу “Единой России”. Как пояснил замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, ведомство окажет содействие в их реализации.

“Для развития сельских территорий «Единая Россия» сделала многое. Во-первых, это проекты, направленные на создание социальной инфраструктуры в сёлах: за последние четыре года было модернизировано более 60 сельских домов культуры, около 30 школьных спортзалов, развивается медицинская сеть. В сельских территориях создаются новые ученические места.

Во-вторых, это экономический подъем сельского хозяйства. И над этим «Единая Россия» постоянно работает. В 2019 году партия участвовала в разработке новой государственной программы по развитию сельских территорий. И предложения тамбовских аграриев были учтены при ее подготовке.

Благодаря политике губернатора области Александра Никитина фермеры и кооперативы региона получают как государственную, так и областную поддержку. Льготные кредиты, техническая модернизация сельхозпредприятий – доступ к этим и другим мерам сегодня может получить фактически каждый сельхозпроизводитель.

Имея крепкую экономику и развитую социальную инфраструктуру, мы создаем комфортные условия для жизни на селе. Для жителей предлагаются условия льготной сельской ипотеки, тем самым делая доступным жилье и повышая качество жизни сельчан”, - сказал Александр Поляков, депутат Государственной думы.