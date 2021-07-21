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Происшествия21 июля 2021 18:00

Тамбовчанку осудили за попытку откупить мужа от полиции

Женщина дала сотруднику ГИБДД взятку, но тот ее не взял
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове вынесли приговор 53-летней женщине. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Как установили следствие и суд, в апреле этого года женщина, находясь в нетрезвом состоянии, положила в карман куртки инспектора ДПС 15 тысяч рублей в качестве взятки за не составление им протокола об административном правонарушении в отношении ее гражданского мужа. Ранее мужчина попался за рулем в пьяном виде. От незаконного денежного вознаграждения сотрудник полиции отказался.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.