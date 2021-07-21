Администрацию Мичуринска обязали привести в порядок городскую систему канализации

В прокуратуре Мичуринска проверили, как функционируют городские коммунальные объекты и выяснили, что канализация в микрорайоне ЦГЛ наукограда, а также системы водоотведения отдельных объектов - котельной Троицкого мужского монастыря, «Центральной библиотечной системы», «Детского сада комбинированного вида №22 «Солнышко» - имеют 100%-ный износ. В таком же плачевном состоянии находятся местные очистные сооружения: они неработоспособны и не очищают попадающие в них стоки.

По данным прокуратуры, администрации Мичуринска с 2018 года было известно о неработоспособности очистных сооружений, расположенных в микрорайоне ЦГЛ. Мэрия должна была запретить экплуатацию очистных сооружений, не выполняющих своей функции. Но, несмотря на это, в приток реки Лесной Воронеж вот уже несколько лет продолжают сбрасывать неочищенные стоки.

- Для устранения нарушений прокурор города Мичуринска обратился в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. – 15 июля, по решению городского суда, бездействие администрации наукограда в части организации водоотведения признали незаконным.

Администрацию Мичуринска обязали в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу привести систему водоотведения в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.