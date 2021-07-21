В Тамбовской области из-за загрязнения реки возник массовый мор рыбы

В прокуратуре Сампурского района провели проверку по факту массовой гибели рыбы на водоеме Донские пруды на реке Бурначек в районе деревни Александровка в апреле этого года.

Выяснилось, что 14 апреля произошло загрязнение реки. В этот день концентрация химических элементов и соединений в 45 и 55 раз превышала предельно допустимые нормы. Это стало причиной гибели более 43 тысяч экземпляров рыбы на общую сумму более 10 миллионов рублей. После завершения проверки прокуратура направила материалы следователям.

- 30 июня по факту загрязнения реки возбуждено уголовное дело, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – Виновные в этом устанавливаются. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.