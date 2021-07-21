Организация из Котовска из-за штрафов ГИБДД чуть не лишилась внедорожника

За фирмой числились 26 неоплаченных штрафов

В Котовском городском отделении судебных приставов на принудительном исполнении находилось производство, которое возбудили в отношении одной из местных организаций за неуплату 26 штрафов ГИБДД. Общая задолженность по ним составляла 13 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель договорился о встрече с директором организации, во время которой арестовал принадлежащий фирме «Toyota Land Cruiser Prado». Руководителя предупредили, что если долг не будет погашен, внедорожник продадут, а вырученные деньги направят на погашение штрафов. В тот же день штрафы и исполнительский сбор были оплачены.

- После этого судебный пристав-исполнитель снял арест с «Toyota Land Cruiser Prado» и вернул внедорожник организации, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Фото УФССП по Тамбовской области