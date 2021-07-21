Тамбовский предприниматель похитил и вывез на тракторе металлические изделия с территории местной организации

В дежурную часть отделения полиции поселка Ржакса 20 июля поступило сообщение о краже с территории местной организации, расположенной в деревне Федоровка. Выяснилось, что неизвестный похитил оттуда швеллеры от кран-балки весом около 5 тонн.

Сотрудники полиции осмотрели место кражи и установили, что вор вывез имущество на тракторе, следы колес которого вели в соседнюю деревню Тарковка. Тогда они устроили подворный обход, во время которого нашли владельца техники.

Как оказалось, кражу совершил 56-летний предприниматель. По словам злоумышленника, он знал, что территория предприятия в деревне Федоровка не охраняется, и решил похитить металлические изделия.

- Подцепив груз, мужчина волоком тащил его до своей деревни. Похищенное было изъято и возвращено законным владельцам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Как установлено, ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Металлические швеллеры он хотел сбыть в пункт приема металлолома и выручить за это неплохие деньги. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».