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Происшествия21 июля 2021 13:03

В Тамбовской области в понедельник утонули два человека

Трагедии произошли в селе Стрельцы и городе Котовске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тело 29-летнего мужчины в Котовске обнаружил рыбак

Тело 29-летнего мужчины в Котовске обнаружил рыбак

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

20 июля в Тамбовской области произошли еще две трагедии на воде. В понедельник днем в селе Стрельцы в пруду обнаружили тело местного жителя. Он ушел из дома еще 18 июля, якобы на подработку, и не вернулся. Тело другого погибшего – 29-летнего мужчины нашли в Цне в городе Котовске. Его тело на поверхности воды обнаружил рыбак, плывший по реке на лодке.

- Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчин в рамках доследственных проверок, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.