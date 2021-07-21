В Тамбовской области в понедельник утонули два человека

Тело 29-летнего мужчины в Котовске обнаружил рыбак Фото: СУ СК России по Тамбовской области

20 июля в Тамбовской области произошли еще две трагедии на воде. В понедельник днем в селе Стрельцы в пруду обнаружили тело местного жителя. Он ушел из дома еще 18 июля, якобы на подработку, и не вернулся. Тело другого погибшего – 29-летнего мужчины нашли в Цне в городе Котовске. Его тело на поверхности воды обнаружил рыбак, плывший по реке на лодке.

- Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчин в рамках доследственных проверок, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.