19-летний тамбовчанин получил 7 лет колонии за связь с малолетней

В Тамбовской области вынесли приговор 19-летнему молодому человеку, которого признали виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

На следствии и в суде установили, что осенью 2020 года парень стал встречаться с 11-летней школьницей и приходить к ней домой. В комнате девочки он, достоверно зная о малолетнем возрасте подруги, неоднократно вступал с ней в половую связь.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.