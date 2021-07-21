Новый фонтан в Мичуринске сломали спустя несколько дней после ремонта

Светодинамический фонтан, установленный недавно на набережной Мичуринска, уже во второй раз нуждается в ремонте. Буквально 15 июля администрация наукограда сообщила о том, что специалисты смогли быстро ликвидировать последствия столкновения фонтана с лодкой и объект вновь радует горожан. Для ремонта фонтана тогда пришлось вызывать специалистов из Москвы. Но уже 20 июля стало известно, что конструкцию снова сломали. По словам очевидцев, отдыхающие залезли на фонтан, в результате чего оказались деформированы удерживающие поплавки и он оказался притоплен.

- По данному факту специалистами будут проведены проверочные мероприятия, пока система отключена. Предстоит новое обследование. Специалисты по ремонту прибудут в наукоград уже в этот четверг, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Мичуринцам напоминают, контакт с конструкцией фонтана категорически запрещён в целях безопасности горожан. Если вы стали свидетелем подобного происшествия, немедленно сообщите об этом в дежурную диспетчерскую службу администрации города Мичуринска по телефону: 8(47545)5-54-91.