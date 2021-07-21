Коронавирус в Тамбове, новости на 21 июля: за сутки заболели 97 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 21 июля, достигло 36726 человек. Из них выздоровели 34843 человека, 662 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 97 жителей региона, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 37 мужчин и 54 женщины в возрасте от 18 до 97 лет, а также 6 детей от 3 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 838 человек, из них диагноз «пневмония» у 779 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.