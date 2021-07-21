Мичуринца приговорили к 9 годам колонии за убийство старшего брата

В Мичуринске вынесли приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, мичуринец в компании знакомых распивал алкоголь в гостях у родного брата и его сожительницы. Во время застолья между родственниками произошел конфликт из-за того, кто будет ухаживать за матерью.

В ходе ссоры младший брат схватил нож и ударил им старшего в спину и живот. От полученных ранений потерпевший через непродолжительное время скончался.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.