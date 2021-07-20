На севере Тамбова собираются построить новый водовод стоимостью 90 миллионов рублей

Ветка нового водовода пройдет по Красненскому карьеру

20 июля в РКС-Тамбов сообщили о планах по строительству нового водовода, который предлагается проложить под Красненским карьером. Его задача - заменить изношенный водовод на Рылеева, который в этом году становился причиной нескольких крупных аварий в северной части города. Эта «нитка» протяженностью 3,5 километра была проложена в начале 80-х годов, срок службы коммуникаций сейчас полностью истек.

–Наше предложение – построить полностью новый водовод по новой схеме. Его протяженность составит 900 метров. Это позволит, прежде всего, полностью избавиться от аварийности, а также уменьшить потери холодной воды на участке. В результате в северной части города ситуация с водоснабжением в корне изменится, - говорит главный управляющий директор РКС-Тамбов Павел Едигарев.

Средства на реализацию этого проекта коммунальщики планируют получить из областного бюджета, не привлекая денег жителей города. До 1 августа РКС-Тамбов планирует подготовить предпроектное решение. Предварительная стоимость работ по строительству двух ниток водовода оценивается в 90 миллионов рублей.

Фото РКС-Тамбов