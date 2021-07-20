Тамбовский пенсионер продал квартиру и перевел мошенниками вырученные за нее 2,8 млн рублей

В Тамбове жертвой мошенников стал 86-летний местный житель, которого ранее аферисты уже обманули на полмиллиона рублей. В этом случае пенсионеру позвонили якобы из дежурной части одного из правоохранительных ведомств региона.

Звонивший представился высокопоставленным сотрудником и пояснил, что сейчас полицейские проводят крупную спецоперацию по задержанию мошенников, которые пытаются завладеть жильем пенсионеров. Пенсионер испугался, поскольку сам являлся владельцем трехкомнатной квартиры.

Затем пожилому тамбовчанину действительно позвонили из риэлтерского агентства и предложили продать его «трешку», на что пенсионер согласился. Вместе с риэлтором он оформил все необходимые документы, совершил настоящую сделку по купле-продаже своей квартиры на улице Астраханской города, и по совету звонившего высокопоставленного полицейского, перевел все полученные от продажи жилья деньги на ряд банковских счетов.

В итоге тамбовский пенсионер перевел мошенникам 2,8 миллиона рублей. Афера продолжалась около месяца, все ее участники, за исключением мошенников, действовали от собственного лица.

- Риэлтерская фирма стала обычным посредником между покупателем и продавцом. Не подозревающий никакого подвоха покупатель по-настоящему приобрел 3-комнатную квартиру и заплатил деньги продавцу, т.е. пенсионеру. Не остановило пожилого мужчину и то, что неизвестные использовали около 20 различных телефонных номеров, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские устанавливают личности мошенников и проверяют номера телефонов, с которых они звонили. По данным фактам проводятся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.